CRE llega a Ángel Sandoval y extiende su presencia a toda Santa Cruz

¡Histórico! La Cooperativa Rural de Electrificación R.L. (CRE) cumple un sueño y llega finalmente a las 15 provincias cruceñas. La Distribuidora eléctrica de Santa Cruz se hace cargo de la generación, transporte y distribución de electricidad en San Matías y de la provincia General Ángel Sandoval. Así lo dio a conocer Rodrigo Paz, presidente del Estado boliviano, que hizo pública la noticia en la Casa de Gobierno de Santa Cruz, junto a Luis Fernando Camacho, gobernador del departamento.

Ambas autoridades estuvieron acompañadas por Mauricio Medinaceli, titular del Ministerio de Hidrocarburos y Energías; Luis Lupo, ministro de la Presidencia, así como de ejecutivos de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE). También participaron del anuncio José Alejandro Durán Rek, presidente del Consejo de Administración de CRE y Mario Carmelo Paz Durán, gerente general de la Distribuidora eléctrica de Santa Cruz.

El 2 de febrero se inició el traspaso de estas responsabilidades entre las actuales operadoras del Sistema Aislado Verticalmente Integrado San Matías; la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE Corporación) y su subsidiaria ENDE Chiquitania, para transferir en su totalidad la administración y las operaciones técnicas a la tutela de CRE.

De acuerdo a la Resolución Nº 28/2026 de la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN), el primero de marzo concluirá el proceso de transferencia, después de realizar inventarios de activos, establecer la modalidad de uso, gestionar la transferencia o surogación de contratos y todo lo necesario para la administración y las operaciones técnicas en la población fronteriza del departamento.

De esta manera el 2 de marzo nacerá el Sistema Eléctrico Regional Ángel Sandoval, un viejo anhelo de CRE y de los pobladores del pantanal boliviano, que, con esta cesión evidenciarán un cambio considerable en la calidad del servicio, la atención al consumidor y la inversión en la infraestructura eléctrica de la zona.

En una región históricamente marcada por el aislamiento y la precariedad de servicios básicos, la llegada de CRE representa un punto de inflexión, ya que la Cooperativa llega con eficiencia, confiabilidad y seguridad en el servicio, lo que repercutirá en el progreso de la provincia.

También extenderá sus más de 20 programas de Responsabilidad Social Cooperativa, como el “Premio 100 a la Excelencia”, las “Becas CREando Valor” o las “Becas CREcé con nosotros”, así como las “Brigadas Médicas Solidarias de CRE” o las capacitaciones de “Apoyo a la familia”. Además, de todas las actividades de la Fundación CRE, efectivas a través del Centro Médico Medicina Cooperativa MEDCO y el Centro de Formación Superior CRECE.

Los pasos para realizar esta cesión se iniciaron el 7 de enero del presente año, cuando representantes de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba (Elfec), en su calidad de principal accionista de ENDE Chiquitania y ENDE Corporación sostuvieron una reunión en las oficinas de CRE, con las autoridades de la Cooperativa cruceña, para manifestar su predisposición para que CRE sea el operador del Sistema Eléctrico Regional San Matías y zonas de influencia.

Actualmente, CRE distribuye cerca del 50% de la energía eléctrica que se genera en el país y tiene 96% de cobertura en su área de concesión. Posee más de medio millón de asociados y más de 870.000 conexiones. Sus operaciones alcanzan a las zonas rurales de Beni y Chuquisaca.

Mantiene activos más de 20 programas sociales que impactan directamente alrededor de dos millones de cruceños. Y sus servicios alcanzan a más de dos millones de personas.

Según medios de comunicación especializados en finanzas, CRE es una de las 10 organizaciones más grandes de Bolivia, tomando en cuenta su patrimonio. Además, es una de las 20 empresas que más contribuyen al Tesoro General de la Nación (TGN), a través del pago de impuestos. En ambos casos es la única en la lista cuyo campo de acción es departamental y no nacional.

Con 63 años de historia, CRE es la marca insignia del modelo de desarrollo cruceño, basado en el cooperativismo.

