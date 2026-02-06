Subaru da el puntapié inicial a su estrategia 2026 con una convención nacional de alto impacto

La marca japonesa Subaru inició el 2026 con una fuerte apuesta al crecimiento y la consolidación de su posicionamiento en el mercado, reuniendo a más de 50 colaboradores clave de todo el país en una convención integral de marca que marcó el kick-off oficial del año.

El encuentro congregó a asesores de ventas, técnicos especializados, concesionarios y representantes de toda la red Subaru, quienes participaron de una jornada intensiva orientada a alinear objetivos, reforzar el conocimiento técnico y trazar el camino estratégico que la marca seguirá durante este año para potenciar aún más su presencia y propuesta de valor.

Durante la convención se presentaron los objetivos 2026, así como las principales líneas de acción que guiarán el desarrollo comercial y de producto de Subaru, reafirmando el compromiso de la marca con la innovación, la calidad japonesa y la experiencia del cliente como pilares fundamentales.

La jornada, que se extendió durante todo el día, incluyó además capacitaciones técnicas especializadas, diseñadas para profundizar en las tecnologías exclusivas que distinguen a Subaru a nivel global. En este marco, los asistentes también participaron de demostraciones y test drives, donde pudieron experimentar de primera mano las funcionalidades únicas de la marca, su desempeño, seguridad y confiabilidad, atributos que forman parte del ADN Subaru.

“Esta convención marca un antes y un después para Subaru en este 2026. Reunir a toda nuestra red —desde asesores de ventas hasta técnicos y concesionarios— nos permite alinearnos en una misma visión, reforzar nuestro ADN de marca y prepararnos para los desafíos que vienen. Nuestro foco está puesto en seguir potenciando la experiencia Subaru, apoyados en la innovación, la tecnología y, sobre todo, en el compromiso de las personas que hacen posible que la marca siga creciendo día a día.” Afirmó Jose Carlos Garcia, Brand Manager de Subaru.

Este encuentro no solo permitió reforzar el trabajo en equipo y la visión compartida, sino que también consolidó el vínculo entre la marca y su red, preparando a todos los actores para afrontar un 2026 con grandes desafíos y oportunidades.

Con esta convención, Subaru reafirma su compromiso con la excelencia, la capacitación continua y el desarrollo sostenido, sentando las bases para un año clave en su estrategia de crecimiento y fortalecimiento en el mercado.

