Carnavales 2026: Conozca la historia de la música de la diablada

Un equipo de la Red Uno se trasladó a la ciudad de Oruro para poder investigar sobre los orígenes de la música de la Diablada. Esta danza tiene una música que es sinónimo del carnaval de este departamento.

El historiador Fabricio Cazorla menciona que estos acordes tienen influencias de las marchas de Napoleón en el siglo XIX y que posteriormente se realiza una adaptación a la diablada. Se desconoce la precisión en qué año se habrían compuesto estas melodías.

“Es parte de una historia desconocida porque no sabemos exactamente en qué año con precisión se habría compuesto”, menciona Cazorla.

La primera grabación que se conoce data de 1845 en Oruro, que fue interpretada por una banda de músicos autóctonos en un disco de vinilo; antes de esta gestión no existe documento o evidencia de la música de la Diablada.

“Antes de la fecha de 1845 no hay documento, no hay recorte de periódico ni libro que mencione a la diablada”, aclaró el historiador.

En un principio, la música de la diablada era interpretada por instrumentos autóctonos para después llegar a ser plasmada por bandas de músicos e instrumentos de bronce. Los registros de las primeras demostraciones de la diablada los realizó el conjunto denominado La Gran Tradicional Auténtica Diablada de Oruro, fundada en 1904.

La Diablada en la actualidad forma parte del Patrimonio Cultural del carnaval boliviano; entre las fraternidades más conocidas están:

Gran Tradicional Auténtica “Diablada de Oruro” (1904)

Fraternidad Artística y Cultural “La Diablada” (1944)

Conjunto Tradicional “Diablada Oruro” (1944)

Diablada Ferroviaria (1956)

Diablada Artística “URUS” (1960)

