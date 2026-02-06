Policía intensifica controles migratorios en la Terminal de Buses de La Paz por Carnaval

Los controles al ingreso de turistas extranjeros fueron intensificados este viernes por la Policía Boliviana, en la Terminal de Buses de La Paz, con el fin de garantizar su estancia legal en el país, debido al incremento de visitantes por las fiestas de Carnaval. Además, se realiza la misma acción para los bolivianos que salen hacia otros países.

“Estamos realizando los controles para garantizar un acceso legal de extranjeros y personas nacionales que puedan salir también por la misma vía hacia el exterior. Hay un tráfico inusitado, se está incrementando por los feriados próximos que vamos a tener por el Carnaval”, informó el coronel Vladimir Peredo, director departamental de Interpol.

Indicó que, en caso que los visitantes extranjeros no porten la documentación requerida, serán remitidos a oficinas de Migración para que se disponga su expulsión del país.

El comandante aseguró que los controles se irán masificando conforme pasen los días, para fortalecer y reforzar la seguridad de migrantes en el país.

Las acciones se realizan por disposición del Comando General de la Policía Boliviana y de la Oficina Central Nacional de Interpol Bolivia.

