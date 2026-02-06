TEMAS DE HOY:
Caso maletas Llallagua ACCIDENTE

31ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Carnaval 2026

Policía intensifica controles migratorios en la Terminal de Buses de La Paz por Carnaval

La Policía e Interpol intensificaron los controles ante el incremento de turistas que viajan por los feriados de Carnaval.

Red Uno de Bolivia

06/02/2026 11:47

Foto: El operativo de control se realiza en la Terminal de Buses de La Paz. Captura.
La Paz

Escuchar esta nota

Los controles al ingreso de turistas extranjeros fueron intensificados este viernes por la Policía Boliviana, en la Terminal de Buses de La Paz, con el fin de garantizar su estancia legal en el país, debido al incremento de visitantes por las fiestas de Carnaval. Además, se realiza la misma acción para los bolivianos que salen hacia otros países.

“Estamos realizando los controles para garantizar un acceso legal de extranjeros y personas nacionales que puedan salir también por la misma vía hacia el exterior. Hay un tráfico inusitado, se está incrementando por los feriados próximos que vamos a tener por el Carnaval”, informó el coronel Vladimir Peredo, director departamental de Interpol.

Indicó que, en caso que los visitantes extranjeros no porten la documentación requerida, serán remitidos a oficinas de Migración para que se disponga su expulsión del país.

El comandante aseguró que los controles se irán masificando conforme pasen los días, para fortalecer y reforzar la seguridad de migrantes en el país.

Las acciones se realizan por disposición del Comando General de la Policía Boliviana y de la Oficina Central Nacional de Interpol Bolivia.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD