Santos, con Miguelito en el plantel, visitará al Noroeste este domingo en la ciudad de Bauru, ubicada en el estado de São Paulo, Brasil. El partido se disputará desde las 15:00 en el estadio Dr. Alfredo de Castilho, por la séptima fecha del Campeonato Paulista.

Los dirigidos por Vojvoda vienen de caer 2-0 ante São Paulo en la pasada jornada e irán a Bauru en busca de la victoria. Por su parte, Noroeste llega tras vencer 2-0 a Velo Clube y marcha en la posición 13 de la tabla con 7 unidades, mientras que Santos se ubica un peldaño más abajo con 6 puntos.

Para este encuentro, Juan Pablo Vojvoda tendrá a disposición al extremo boliviano Miguel Terceros, quien se encuentra en buenas condiciones físicas, aunque el entrenador definirá si lo incluye como titular o si inicia el partido desde el banco de suplentes.

