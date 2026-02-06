Por la séptima fecha del torneo estadual de Brasil, el equipo dirigido por el argentino Juan Pablo Vojvoda, donde milita el futbolista boliviano, visitará este fin de semana al Noroeste.
06/02/2026 11:49
Santos, con Miguelito en el plantel, visitará al Noroeste este domingo en la ciudad de Bauru, ubicada en el estado de São Paulo, Brasil. El partido se disputará desde las 15:00 en el estadio Dr. Alfredo de Castilho, por la séptima fecha del Campeonato Paulista.
Los dirigidos por Vojvoda vienen de caer 2-0 ante São Paulo en la pasada jornada e irán a Bauru en busca de la victoria. Por su parte, Noroeste llega tras vencer 2-0 a Velo Clube y marcha en la posición 13 de la tabla con 7 unidades, mientras que Santos se ubica un peldaño más abajo con 6 puntos.
Para este encuentro, Juan Pablo Vojvoda tendrá a disposición al extremo boliviano Miguel Terceros, quien se encuentra en buenas condiciones físicas, aunque el entrenador definirá si lo incluye como titular o si inicia el partido desde el banco de suplentes.
