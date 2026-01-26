TEMAS DE HOY:
“Eres un…”: estalla la hinchada del Santos contra el DT tras sacar a Miguelito (Video)

La sustitución del jugador encendió el enojo del público presente en el estadio, que descargó su bronca contra el técnico. 

Martin Suarez Vargas

26/01/2026 10:03

Escuchar esta nota

La hinchada no perdonó que Juan Pablo Vojvoda Rizzo, entrenador del Santos, sustituyera en la segunda mitad al mediocampista boliviano Miguelito Terceros y terminó recriminando su decisión.

Santos no pudo hacerse fuerte como local ante Bragantino y terminó igualando 0-0 por la Copa Paulista. Uno de los jugadores que más inquietó fue Miguelito, pero el estratega argentino decidió cambiarlo, una determinación que los torcedores del Peixe no le perdonaron y que derivó en insultos desde las gradas tras la salida del futbolista.

Los narradores de la transmisión oficial reflejaron lo que se escuchaba desde las tribunas del estadio.


“La hinchada no quería que Miguelito saliera y los torcedores llamaron ‘bu…’ al entrenador”, comentaron los periodistas.

El futbolista nacional fue titular en el duelo frente a Bragantino y fue sustituido a los 60 minutos por Benjamín Rolheiser. Santos visitará el próximo sábado 31 de enero a São Paulo por el Campeonato Paulista.

