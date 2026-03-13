Gobierno aclara que la DEA solo participó en traslado de Marset

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aclaró este viernes que la captura del narcotraficante uruguayo, Sebastián Marset, fue realizada por la Policía Boliviana y que la participación de la Drug Enforcement Administration (DEA) solo se limitó al traslado del detenido hacia Estados Unidos.

“No hubo participación de la DEA en el operativo. La participación de esta agencia se limitó a trasladar a Marset a los Estados Unidos”, afirmó en conferencia de prensa.

La autoridad explicó que el procedimiento se ejecutó en cumplimiento de una orden judicial internacional y bajo coordinación con organismos de cooperación, pero recalcó que el operativo policial fue desarrollado en territorio boliviano por unidades especializadas del país.

Tras su aprehensión, el narcotraficante fue trasladado al Aeropuerto Internacional Viru Viru, desde donde abordó un vuelo con destino a Estados Unidos.

Durante el operativo también fueron aprehendidas cuatro personas que formaban parte del grupo de seguridad de Marset, tres hombres y una mujer, quienes fueron trasladados a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y quedaron a disposición del Ministerio Público.

El ministro reiteró que el procedimiento se ejecutó sin enfrentamientos ni víctimas, y que el Gobierno brindará mayores detalles sobre el desarrollo de la operación en una conferencia prevista para las próximas horas.

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