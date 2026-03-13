Gobierno detalla operativo de inteligencia que terminó con la captura de Marset

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó este viernes que la captura del narcotraficante uruguayo, Sebastián Marset, fue resultado de un operativo planificado durante varias semanas por unidades especializadas de la Policía, que incluyó tareas de inteligencia, seguimiento e investigación.

La autoridad explicó que el procedimiento se ejecutó con absoluta discreción para evitar filtraciones de información y garantizar el éxito de la intervención.

“Hemos comenzado una tarea de inteligencia, seguimiento e investigación con unidades especializadas de la Policía hace varias semanas para proceder a la captura y posterior expulsión del señor Sebastián Marset”, señaló en conferencia de prensa.

Según detalló, el operativo se desarrolló alrededor de las 03:00 de la madrugada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra e incluyó la intervención simultánea de dos inmuebles vinculados al narcotraficante.

El primer operativo se realizó en un inmueble donde operaba el grupo de seguridad de Marset, ubicado a pocos minutos de su residencia.

“La Policía intervino el edificio donde estaba la seguridad de Marset, neutralizando a los individuos que se encontraban en el lugar”, indicó el ministro.

Posteriormente se ejecutó la segunda intervención en el inmueble donde se refugiaba el narcotraficante, lo que permitió su aprehensión sin que se registraran enfrentamientos.

“Está saltando a la vista que se ha producido un hecho sin ningún muerto ni herido, por la profesionalidad con la que se trató el tema”, resaltó Oviedo.

Tras su captura, Marset fue sometido a los procedimientos legales correspondientes, incluyendo la verificación de identidad y el cumplimiento de la orden internacional emitida por Interpol.

El ministro agregó que el narcotraficante fue posteriormente trasladado y expulsado hacia Estados Unidos, donde es requerido por la justicia por delitos vinculados al narcotráfico.

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