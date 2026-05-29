Ronaldiño era jugador de Royal Pari; fue asesinado en Los Negros

Los restos de Ronaldiño Rojas Choque son velados en medio de profundas muestras de dolor por parte de sus familiares, amigos y vecinos de la localidad de Los Negros, en Santa Cruz. La comunidad entera se encuentra consternada tras el violento ataque armado que le arrebató la vida al deportista, a quien según relatan, recuerdan como una persona sumamente humilde y ‘amiguera’.

El entorno cercano del fallecido relató que Rojas Choque se encontraba trabajando arduamente con el propósito de darle una sorpresa a su madre, por eso llegó al lugar. Su pareja sentimental remarcó que el joven carecía de enemigos y gozaba de un gran aprecio popular, por lo que exigió a las autoridades policiales celeridad absoluta para capturar al homicida.

La faceta deportiva de la víctima dejó una huella importante en el balompié de la región, destacando principalmente su paso formal por el Club Royal Pari. Su talento lo llevó a integrar las filas de múltiples equipos competitivos de la zona, ganándose el respeto de sus compañeros y de la afición local.

Royal Pari se pronuncia

Ante el trágico suceso, el club deportivo Royal Pari utilizó sus plataformas digitales oficiales para manifestar públicamente su pesar por la partida de su exjugador. A través de una nota oficial compartida en sus redes sociales, la dirigencia expresó sus condolencias y pidió resignación para los allegados del atleta en este difícil momento.

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