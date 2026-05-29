Reventa de gasolina se dispara en redes sociales ante desabastecimiento en La Paz y El Alto

El desabastecimiento de gasolina en La Paz y El Alto ha generado un incremento de la reventa ilegal de combustible a través de redes sociales, principalmente mediante la plataforma de Marketplace de Facebook. Usuarios aprovechan la escasez para comercializar gasolina a precios elevados, entre 15 y 20 bolivianos por litro, coordinando entrega directamente con los compradores.

Contactamos con vendedores

Notivisión contactó a uno de los vendedores para conocer cómo funciona este mercado informal. Según el testimonio, el combustible se entrega según coordinación entre comprador y vendedor, y los pagos se realizan al momento de la entrega.

“Solo voy a sacar ahorita de mi auto nomás ya. Esta carga es full. Los precios oscilan entre 15 y 20 bolivianos por litro… 10 litros serían 150 bolivianos”, explicó el vendedor, quien afirmó que no es posible rebajar el precio debido a los costos que él mismo enfrenta.

Acuerdan entregas

La entrega del combustible se realiza en puntos acordados, pero los compradores enfrentan riesgos importantes, incluyendo posibles estafas o adulteración del producto. La autoridad recomienda a la población evitar este tipo de compras para no verse afectados ni poner en riesgo su seguridad.

El fenómeno refleja cómo la crisis de abastecimiento ha generado mercados paralelos de combustible, donde la regulación estatal no tiene alcance, aumentando el riesgo para los consumidores y afectando la transparencia en la venta de carburantes.

La autoridad recuerda que la forma segura de adquirir gasolina es a través de estaciones de servicio habilitadas, evitando intermediarios y ofertas por redes sociales que carecen de control sanitario y legal.

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