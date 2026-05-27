Cancillería de Bolivia rechaza declaraciones de activista argentina

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia emitió un comunicado oficial expresando su rechazo a las declaraciones realizadas por la activista de argentina Mercedes Trimarchi en la ciudad de El Alto en la zona de Senkata, vinculada a la organización Izquierda Socialista, durante manifestaciones en territorio boliviano dirigidas contra el Gobierno constitucionalmente constituido del país.

No es diputada

La Cancillería señaló que Trimarchi se presentó públicamente como “diputada electa”, pese a no ejercer actualmente mandato legislativo alguno en la República Argentina, utilizando esta condición para participar en movilizaciones internas en Bolivia y emitir afirmaciones que calificó de falsas, distorsionadas y carentes de sustento, incluyendo acusaciones sobre supresión de derechos de los trabajadores bolivianos.

Inadmisible e inaceptable

El Estado Plurinacional considera inadmisible e inaceptable que actores políticos extranjeros participen en asuntos internos, especialmente cuando se atribuyen representaciones o calidades institucionales ajenas a su mandato para pronunciarse sobre cuestiones que corresponden únicamente al pueblo boliviano y a sus instituciones democráticas.

Asimismo, la Cancillería recordó que el principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados constituye una norma fundamental del Derecho Internacional, consagrada en la Carta de las Naciones Unidas y en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, y enfatizó que las diferencias políticas deben resolverse exclusivamente dentro de Bolivia, respetando la soberanía nacional y el Estado de Derecho.

El comunicado también establece que, conforme a la normativa migratoria vigente, corresponderá a las autoridades nacionales evaluar y adoptar las medidas pertinentes en relación con el estatus migratorio de Trimarchi, en el marco de sus atribuciones legales y administrativas.

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