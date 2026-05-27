¡Por las nubes! Así se encuentra el precio de la carne en La Paz debido a los bloqueos

Tras 27 días de bloqueos de carreteras en La Paz, los mercados de la ciudad presentan un aumento en la disponibilidad de carne de res, aunque los precios continúan elevados. En el mercado Calatayud, comerciantes informaron que la carne llega desde mataderos y cámaras frigoríficas, pero la demanda y la crisis de transporte mantienen los costos altos para los consumidores.

Según los vendedores, los precios actuales son los siguientes:

Bistec: 100 bolivianos por kilo

Pulpa (varios cortes): 90 bolivianos

Carne molida: 80 bolivianos

Chuleta: 80 bolivianos

Cadera: 80 bolivianos

A pesar del ingreso de carne de res, otros productos básicos continúan escasos. El pollo no ha llegado a los puestos de venta, el queso se vende entre 20 y 30 bolivianos y el silpancho mantiene precios altos. Los vendedores señalaron que la falta de liquidez de los compradores limita la venta, ya que muchos no pueden pagar los precios actuales.

“Las caceritas no están comprando, no tienen plata. El kilo está igual a 60 bolivianos”, explicó uno de los comerciantes, reflejando el impacto de la crisis económica en la población paceña.

La situación refleja cómo los bloqueos prolongados afectan directamente la cadena de abastecimiento, manteniendo los precios elevados y generando dificultades tanto para los consumidores como para los vendedores.

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