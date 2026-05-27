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¡Por las nubes! Así se encuentra el precio de la carne en La Paz debido a los bloqueos

A pesar del mayor ingreso de carne de res, los consumidores enfrentan precios elevados y escasez de pollo y otros productos de la canasta familiar en La Paz.

Juan Marcelo Gonzáles

27/05/2026 17:55

Agregar Reduno en
Foto: Gente realizando compra de carne RED UNO
La Paz

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Tras 27 días de bloqueos de carreteras en La Paz, los mercados de la ciudad presentan un aumento en la disponibilidad de carne de res, aunque los precios continúan elevados. En el mercado Calatayud, comerciantes informaron que la carne llega desde mataderos y cámaras frigoríficas, pero la demanda y la crisis de transporte mantienen los costos altos para los consumidores.

Según los vendedores, los precios actuales son los siguientes:

  • Bistec: 100 bolivianos por kilo
  • Pulpa (varios cortes): 90 bolivianos
  • Carne molida: 80 bolivianos
  • Chuleta: 80 bolivianos
  • Cadera: 80 bolivianos

A pesar del ingreso de carne de res, otros productos básicos continúan escasos. El pollo no ha llegado a los puestos de venta, el queso se vende entre 20 y 30 bolivianos y el silpancho mantiene precios altos. Los vendedores señalaron que la falta de liquidez de los compradores limita la venta, ya que muchos no pueden pagar los precios actuales.

“Las caceritas no están comprando, no tienen plata. El kilo está igual a 60 bolivianos”, explicó uno de los comerciantes, reflejando el impacto de la crisis económica en la población paceña.

La situación refleja cómo los bloqueos prolongados afectan directamente la cadena de abastecimiento, manteniendo los precios elevados y generando dificultades tanto para los consumidores como para los vendedores.

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