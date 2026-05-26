Rodrigo Paz avanza en diálogo con organizaciones del norte paceño

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, sostuvo este lunes una reunión con diferentes sectores del norte del departamento de La Paz, en Casa Grande, con el objetivo de avanzar en una agenda de trabajo basada en el diálogo, en medio de los 25 días de protestas y aislamiento del departamento de por bloqueos de carreteras.

En el encuentro participaron mineros, representantes de la organización social de mujeres interculturales y otros líderes comunitarios. Las fotografías compartidas en redes sociales mostraron además la presencia del exfutbolista Augusto Andaveris, quien acompañó la sesión como parte de los sectores invitados.

Reunión de trabajo

El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, y destacó los avances de diálogo con el norte paceño.

“Con base en el diálogo, avanzamos en una agenda de trabajo con diferentes organizaciones del departamento de La Paz”, escribió el presidente Paz en su cuenta de Facebook, resaltando el compromiso de su administración con la participación social y la construcción de políticas inclusivas.

El encuentro refleja la apuesta del gobierno por mantener canales abiertos de comunicación con los distintos sectores sociales, priorizando la concertación y la planificación conjunta de proyectos de desarrollo.

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