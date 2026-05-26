Bloqueo en Yapacaní se prolonga y mantiene decenas de vehículos varados

El bloqueo instalado en el municipio de Yapacaní continúa generando serias afectaciones al tránsito vehicular en la carretera que conecta con el departamento de Cochabamba. La medida de presión, ubicada en el kilómetro 50, este martes ingresará a su novena jornada.

Bloqueo en Yapacaní ingresará este martes a su noveno día y agrava perjuicios al transporte. Foto: Red Uno

La medida de presión, cuya principal demanda es la renuncia del presidente Rodrigo Paz, está afectando al flujo vehicular en la zona. En el sector se registra una extensa fila de camiones de alto tonelaje, cisternas cargadas con combustible y otros vehículos que permanecen varados a la espera de una solución al conflicto o de un eventual cuarto intermedio.

Transportistas afectados señalaron que algunos conductores optaron por permanecer en el municipio de Yapacaní para evitar quedarse directamente en el punto de bloqueo, debido a las limitaciones para acceder a alimentos y otros servicios básicos. Asimismo, expresaron preocupación por posibles daños a sus motorizados durante las horas de la noche.

De acuerdo con el reporte desde el lugar, la circulación desde la ciudad de Santa Cruz hasta Yapacaní se desarrolla con normalidad y no presenta puntos de interrupción.

Mira la programación en Red Uno Play