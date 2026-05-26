¿Habrá paro de transporte indefinido en La Paz? Esto dicen los dirigentes

Mañana se llevará a cabo un ampliado del transporte en La Paz, donde los dirigentes de las ocho federaciones regionales evaluarán la posibilidad de un paro indefinido. La convocatoria surge ante la falta de combustible y el incremento de hasta un 300% en la canasta familiar, factores que afectan directamente al sector transporte.

Federación departamental

Valdéz explicó que hoy se desarrollan ampliados en diferentes federaciones, como la de Chuquiago Marca, cuyos resultados se darán a conocer mañana durante el encuentro departamental:

“Ante el incumplimiento del gobierno y la falta de combustible, hemos convocado un ampliado departamental. Es importante que todos los secretarios generales estén presentes para escuchar al hombre de base”.

El ampliado está programado para este martes por la tarde, y se espera que todos los secretarios generales de las federaciones participen para definir la resolución final sobre las medidas que adoptará el sector transporte.

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