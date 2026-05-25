Habilitan acceso al Aeropuerto Internacional de El Alto

Este lunes 25 de mayo, día 25 de conflictos en La Paz y El Alto, el Aeropuerto Internacional del Alto comienza a retomar parcialmente su actividad luego de la jornada de bloqueos registrada por uno de los sectores movilizados en la urbe alteña.

Se habilita el paso peatonal

Según el reporte desde el lugar, se ha logrado habilitar una puerta de acceso peatonal, permitiendo que personas que necesitan enviar o recoger encomiendas ingresen caminando al terminal. Del mismo modo, los pasajeros que estaban retenidos en el aeropuerto ya pueden dirigirse hacia el centro de La Paz.

Sin acceso vehicular

No existe tráfico vehicular, ni de servicio público ni de uso particular que dificulta el traslado de encomiendas y equipajes de la terminal portuaria.

A pesar de la apertura parcial, la situación refleja la persistencia de la conflictividad en la región, policías se quedaron a resguardar el sector.

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