Desabastecimiento y alza de precios golpean mercados en La Paz

La situación en los centros de abasto de La Paz refleja una preocupación creciente por la falta de productos esenciales y el incremento constante de los precios. En el mercado de Miraflores, los puestos permanecen cerrados y las ventas son mínimas, afectando a comerciantes y amas de casa por igual.

“El poco pollo que llegó alcanzó hasta los 140 bolivianos la unidad”, señalaron vendedores, mientras que el kilo de carne molida llegó a 90 bolivianos y otros cortes registraron

Incremento de precios

incrementos de más de 20 bolivianos por kilo, una consecuencia directa de los bloqueos en El Alto y en las carreteras que dificultan el abastecimiento.

Las frutas y verduras también se han encarecido, y los consumidores deben pagar hasta 70 bolivianos por un maple de huevos.

“Todos porque no hay producto, tampoco hay efectivo para que la gente compre. Estamos ya estirando la plata, como se dice”, indicaron comerciantes afectados.

Los vendedores hicieron un llamado al Gobierno para que intervenga y normalice el abastecimiento en la ciudad, con el fin de frenar el incremento de precios y garantizar productos básicos a las familias paceñas. La situación evidencia el impacto directo de los conflictos y bloqueos sobre la economía local y la vida cotidiana de la población.

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