Dirigentes movilizados no asistieron al diálogo convocado por el Gobierno en La Paz

El Gobierno nacional había convocado para este domingo a un diálogo en Palacio de Gobierno con el objetivo de buscar soluciones a la crisis social que afecta principalmente al departamento de La Paz. Sin embargo, los dirigentes movilizados no asistieron a la reunión programada para las 09:00.

La ausencia de los sectores convocados impidió el inicio formal de la mesa de negociación, mientras algunas autoridades de Gobierno y ministros de Estado sí ingresaron a Palacio Quemado durante la mañana.

No hubo presencia de dirigentes

Según se pudo observar en el lugar, no llegaron representantes de los sectores movilizados ni miembros de la Iglesia Católica, que en anteriores conflictos actuaron como mediadores en procesos de diálogo.

Pese a ello, el Ejecutivo mantuvo la convocatoria y reiteró su intención de buscar soluciones a los conflictos sociales y bloqueos que afectan a varias regiones del país.

Consejo Económico y Social

El Gobierno también anunció la implementación del Consejo Económico y Social para este miércoles, que reunirá a representantes de distintos sectores y autoridades para abordar las problemáticas económicas, sociales y políticas del país, con la intención de ofrecer soluciones integrales al conflicto.

Esta iniciativa busca un diálogo amplio y participativo, considerando la coordinación de las autoridades y la mediación de instituciones clave para garantizar acuerdos efectivos.

Posición de la COB

La Central Obrera Boliviana (COB) mantiene su postura de condicionar la participación en cualquier diálogo a la anulación de mandamientos de aprehensión contra sus dirigentes, incluyendo a Mario Argollo Mamani, y a la liberación de los detenidos hasta la fecha. La COB enfatiza que su única instancia de comunicación nacional e internacional será a través de su dirigencia principal, por lo que cualquier mesa de negociación sin estas condiciones no será considerada válida por la organización.

“Ninguna organización sindical acudirá a ninguna instancia de diálogo con el gobierno mientras no se respeten los mandamientos y se libere a todos los detenidos”, expresó la COB en su pronunciamiento oficial.

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