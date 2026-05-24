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COB advierte que no dialogará mientras existan dirigentes detenidos

La Central Obrera Boliviana condicionó cualquier mesa de diálogo con el Gobierno a la liberación de los dirigentes detenidos y la anulación de órdenes de aprehensión emitidas durante los conflictos sociales.

Juan Marcelo Gonzáles

24/05/2026 11:06

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Foto: Ampliado de emergencia de la COB (Archivo APG)
La Paz

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La Central Obrera Boliviana emitió conclusiones tras reunión ampliada de emergencia, condicionando el diálogo con el Gobierno y exigiendo la apertura de rutas para garantizar la atención de personas en riesgo.

En un pronunciamiento oficial, la Central Obrera Boliviana (COB) y los ejecutivos de las organizaciones matrices, afiliadas y no afiliadas, resolvieron tras un amplio debate lo siguiente:

Condición para diálogo

Ninguna organización sindical participará en mesas de diálogo con el gobierno mientras no se anulen los mandamientos de aprehensión contra dirigentes, incluyendo a Mario Argollo Mamani, y se liberen todos los detenidos hasta la fecha. La COB será la única instancia de comunicación nacional e internacional.

Corredores humanitarios

Todos los puntos de bloqueo a nivel nacional deben habilitar de manera inmediata y permanente rutas de emergencia y corredores humanitarios para garantizar el tránsito seguro de ambulancias, pacientes, oxígeno medicinal, medicamentos y la atención de personas vulnerables, incluyendo niños, adolescentes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad.

“Todo punto de bloqueo debe permitir el paso de quienes requieren atención médica y protección, sin excepción”, enfatizó la COB en su resolución.

La resolución busca coordinar la seguridad y atención humanitaria en medio de la prolongada conflictividad social, mientras la COB mantiene su posición de liderar la negociación y condicionar su participación en el diálogo al cumplimiento de estas exigencias.

Esta decisión se da en el marco de más de 24 días de bloqueos y protestas en Bolivia, que han afectado la movilidad, el abastecimiento de insumos y la atención de servicios esenciales en La Paz, El Alto y otras regiones del país.

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