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¡Es oficial! Gobierno promulga Ley de Alivio Tributario y Regularización de Impuestos

La norma establece condonación de deudas y multas anteriores a 2018 y facilidades de pago para regularizar obligaciones fiscales hasta 2025.

Red Uno de Bolivia

27/05/2026 21:27

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Foto: Rodrigo Paz, Presidente de Bolivia (DIRCOM)
La Paz

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El presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, promulgó este 27 de mayo de 2026 la Ley N° 1733, sancionada previamente por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que otorga un periodo de alivio tributario a contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y de la Aduana Nacional (AN). La ley fue publicada en la Gaceta Oficial y remitida al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.

La norma contempla la condonación de deudas tributarias y multas por delitos y contravenciones tributarias y aduaneras correspondientes a periodos fiscales anteriores a enero de 2018, con excepción de contribuyentes que tengan deudas mayores a Bs 10.000.000. Asimismo, incluye condonación de deudas y multas del año 2020, sin límite de monto.

Regularización de deudas

La Ley 1733 permite a los sujetos pasivos regularizar sus deudas desde 1 de enero de 2018 hasta 31 de diciembre de 2025 con dos modalidades:

  • Pago al contado: 50% del tributo omitido actualizado, con condonación de intereses y multas.
  • Facilidades de pago: hasta 36 cuotas mensuales, actualizando el tributo omitido a la fecha de publicación y condonando intereses y multas relacionadas.

El plazo para acogerse a esta regularización es de 120 días calendario, prorrogable hasta el 31 de diciembre de 2026 por el Ejecutivo. Podrán beneficiarse contribuyentes con declaraciones pendientes, incorrectas, impugnadas o con facilidades de pago en curso.

Disposiciones adicionales

La ley también incluye modificaciones a los artículos 59 y 60 del Código Tributario Boliviano, relativas a la prescripción de facultades de la Administración Tributaria, y ajustes en la Ley de Juegos de Lotería y de Azar para actualizar impuestos y sujetos pasivos.

Se establecen disposiciones para la condonación de multas por contravenciones y delitos tributarios hasta 2025, y se aclara que el incumplimiento de facilidades de pago implicará la pérdida de los beneficios otorgados por la ley.

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