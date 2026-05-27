Rodrigo Paz anuncia 5.300 nuevos ítems para salud y educación

El presidente Rodrigo Paz ratificó la creación de 2.300 ítems para el sector salud y 3.000 para educación, como parte de una política orientada a reforzar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios públicos en el país.

El anuncio fue realizado durante la inauguración del Consejo Económico y Social de la Patria, donde el mandatario subrayó que la prioridad del Gobierno es fortalecer el sistema sanitario y educativo, en un contexto de ajustes presupuestarios y reorganización del gasto público.

“Lo único que hemos aumentado son 5.300 ítems, 2.300 ítems en salud y 3.000 ítems en educación”, afirmó el presidente, destacando que la medida busca responder a demandas estructurales de hospitales y unidades educativas en distintas regiones del país.

En su intervención, Paz explicó que el objetivo es cubrir la falta de personal en sectores críticos. “Tengo un hospital pero no tengo un médico, tengo un colegio pero no tengo un profesor”, señaló, al justificar la necesidad de ampliar la asignación de ítems.

El mandatario también remarcó que esta decisión forma parte de un esfuerzo mayor de reorganización del gasto estatal. “Hemos rebajado todos los gastos, pero lo que sí hemos aumentado es la cantidad de médicos y profesores”, indicó.

La medida fue presentada como una de las principales acciones del Gobierno para fortalecer el acceso a la salud y la educación, dos sectores considerados prioritarios dentro de la agenda pública nacional.



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