Mercados de Cochabamba reportan alza en el precio del pollo y la carne por los bloqueos

Los efectos de los bloqueos ya comienzan a sentirse en los mercados de Cochabamba. Este miércoles, los comerciantes reportaron un incremento en los precios de la carne de pollo y la carne de res, situación que atribuyen a las dificultades en el abastecimiento por los cortes de ruta que persisten en el departamento y el país.

En un recorrido realizado por el mercado Calatayud, se evidenció que el kilo de carne de pollo se comercializa en 23 bolivianos con menudencia y en 24 bolivianos sin menudencia. En tanto, otros cortes también registraron alzas: el kilo de pecho llegó a 29 bolivianos, las piernas a 30 bolivianos y el filete a 38 bolivianos.

Las comerciantes señalaron que, por el momento, todavía existe producto en los centros de abasto, aunque el ingreso se ha vuelto más complicado.

“Los proveedores están trayendo, pero con dificultad por los bloqueos; por eso también ha subido”, explicó una vendedora. Advirtieron además que el precio del pollo podría continuar elevándose si persisten los conflictos en las carreteras.

El incremento también alcanzó a la carne de res. Vendedoras del mismo mercado informaron que desde esta semana el precio subió entre cinco y seis bolivianos por kilo gancho, lo que obligó a reajustar el costo final al consumidor.

“Desde ayer nos han hecho subir el precio; de golpe ha aumentado de cinco a seis bolivianos por kilo gancho”, comentó una comerciante.

Con el nuevo ajuste, cortes como la pulpa, que antes se vendía entre 68 y 70 bolivianos, ahora se ofrece entre 72 y 74 bolivianos por kilo. La carne molida, que estaba entre 50 y 52 bolivianos, pasó a costar 54 a 56 bolivianos.

Según relataron las vendedoras, los proveedores argumentan que hay menor ingreso de ganado a los mataderos debido a las restricciones en el transporte.

“Nos dicen que no hay mucho ganado en el matadero y el que tiene está aprovechando; esto es por los bloqueos”, manifestaron. Las comerciantes también expresaron preocupación porque el aumento de precios está reduciendo las ventas.

“Cuando sube el precio baja la venta; no vendemos mucho porque está caro y el capital se queda parado”, lamentó una de ellas.

Actualmente continúan activos más de 15 puntos de bloqueo en las principales rutas que conectan Cochabamba con el oriente, occidente y sur del país, una situación que afecta el transporte interdepartamental, restringe el paso de productos y comienza a impactar directamente en el costo de los alimentos básicos en los mercados.

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