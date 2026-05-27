Paso a paso: cómo solicitar el beneficio funerario de la Renta Dignidad

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo informó que las familias o personas que hayan cubierto los gastos funerarios de un beneficiario de la Renta Dignidad pueden acceder a un pago único de Bs 1.800.

Este beneficio económico busca ayudar a cubrir parte de los costos del sepelio y se entrega a quien demuestre haber realizado el pago del funeral, siempre que no exista otro beneficio similar otorgado por el Seguro Social Obligatorio.

¿Quiénes pueden solicitar el beneficio?

La Gestora Pública explicó que existen plazos y condiciones específicas para realizar el trámite.

Durante los primeros seis meses desde el fallecimiento, cualquier persona que pueda demostrar que pagó el funeral puede solicitar el beneficio.

Entre los seis y 18 meses posteriores al fallecimiento, solamente podrán realizar el trámite los derechohabientes en el siguiente orden: Cónyuge Hijos Padres Hermanos



La entidad aclaró que, una vez transcurridos 18 meses desde la muerte del beneficiario, el derecho prescribe y ya no puede cobrarse.

Requisitos para acceder al pago

Para iniciar el trámite ante la Gestora Pública se debe presentar la siguiente documentación:

Fotocopia legible de la cédula de identidad del beneficiario fallecido (puede estar vencida).

Fotocopia de la cédula de identidad del solicitante, presentando además el original para verificación.

Certificado de defunción en original o fotocopia legible.

La Gestora recomendó realizar el trámite dentro de los plazos establecidos para evitar la pérdida del beneficio y recordó que toda la información oficial puede consultarse a través de sus canales de atención y oficinas autorizadas en el país.

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