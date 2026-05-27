La Embajada de Estados Unidos en Bolivia emitió un aviso consular dirigido a las personas que tenían programada una entrevista para tramitar su visa americana durante los días 27 y 28 de mayo.

Según el comunicado oficial, la Sección Consular reducirá temporalmente sus operaciones en esas fechas, motivo por el cual las citas serán reprogramadas automáticamente.

“Debido a una reducción de operaciones en la Sección Consular en fechas 27 a 28 de mayo, las citas de visas serán reprogramadas”, señala el aviso difundido por la representación diplomática.

Asimismo, la Embajada pidió a los solicitantes ingresar a su cuenta personal en el sistema oficial de visas para verificar la nueva fecha asignada para su entrevista.

Las personas afectadas deben revisar la plataforma oficial: ais.usvisa-info Bolivia

La representación diplomática no brindó mayores detalles sobre las causas de la reducción de operaciones ni especificó cuántas citas podrían verse afectadas.

El anuncio generó atención entre ciudadanos que se encuentran en proceso de solicitud de visa, especialmente quienes tenían previsto viajar en las próximas semanas por motivos de turismo, estudio, trabajo o negocios.

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