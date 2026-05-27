¿Por qué se celebra el 27 de mayo el Día de la Madre en Bolivia? Esta es la historia

El Día de la Madre en Bolivia se celebra cada 27 de mayo, una fecha cargada de significado histórico que difiere de otras naciones donde esta festividad tiene raíces religiosas o comerciales. En el país, la conmemoración está vinculada a uno de los episodios más emblemáticos de la lucha independentista: la defensa protagonizada por las Heroínas de la Coronilla en Cochabamba.

El origen: la resistencia de 1812

El hecho se remonta al 27 de mayo de 1812, en plena Guerra de la Independencia. En ese contexto, las tropas realistas al mando del general español José Manuel de Goyeneche avanzaban hacia Cochabamba con el objetivo de sofocar la insurrección independentista que se había gestado meses antes bajo el liderazgo de Esteban Arze.

Tras varias derrotas patriotas y con gran parte de los hombres movilizados o caídos en combate, la ciudad quedó prácticamente sin defensa. Fue entonces cuando un grupo de mujeres cochabambinas decidió organizarse para resistir el ingreso de las fuerzas españolas.

Foto: Las "Heroínas de la Coronilla son honradas sobre todo en Cochabamba por su valentía. EducaBolivia.

Armadas con palos, piedras, cuchillos y una determinación inquebrantable, escalaron la colina de San Sebastián, conocida como La Coronilla, para defender la ciudad. Según la tradición histórica, lo hicieron bajo la consigna: “Nuestro hogar es sagrado”.

La masacre y el legado

La resistencia fue desigual. Las tropas españolas superaban ampliamente a las defensoras en armamento y preparación militar. La ofensiva terminó con una masacre y, días después, Cochabamba cayó bajo control realista.

Sin embargo, el sacrificio de estas mujeres quedó grabado en la memoria colectiva como símbolo de valentía, patriotismo y entrega. Con el paso de los años, su lucha fue reconocida como una de las páginas más heroicas de la historia boliviana.

La oficialización del Día de la Madre

Más de un siglo después, el 8 de noviembre de 1927, durante el gobierno del presidente Hernando Siles, se promulgó la ley que declaró oficialmente el 27 de mayo como Día de la Madre en Bolivia, en homenaje a las Heroínas de la Coronilla.

Foto: Heroínas de la Coronilla. Archivo.

La normativa también estableció que las unidades educativas del país debían rendir homenaje a las madres en esa jornada, consolidando así una tradición cívica y escolar que se mantiene hasta la actualidad.

Una fecha con profundo valor nacional

A diferencia de otras celebraciones internacionales, en Bolivia el Día de la Madre no solo exalta la figura materna dentro del hogar, sino que también recuerda el papel histórico de las mujeres en la defensa de la libertad.

Cada año, especialmente en Cochabamba, se realizan actos conmemorativos, ofrendas florales y homenajes en la colina de San Sebastián, recordando a aquellas mujeres que ofrendaron su vida.

Foto: Madre boliviana. ABI.

La fecha también se ha convertido en una jornada de reflexión sobre el rol fundamental que cumplen las madres bolivianas en la construcción de la familia y de la sociedad, reconociendo su esfuerzo, sacrificio y aporte cotidiano.

Así, cada 27 de mayo, Bolivia no solo celebra a las madres, sino que también honra una gesta histórica que convirtió el amor, la valentía y la resistencia femenina en símbolo nacional.

Madres fuertes en medio de la crisis

Durante los últimos 26 días de movilizaciones a nivel nacional, donde el departamento de La Paz fue el más asfixiado por la falta de insumos médicos, alimentos y el alza de la canasta familiar, las madres bolivianas continúan luchando por mantener sus hogares con bajos presupuestos y escasez.

Tanto mujeres del área informal, profesionales, de a pie, pollera o vestido, del campo o la ciudad, enfrentan las difíciles circunstancias que hoy se vive en cada región del departamento andino.

Foto: Ante la adversidad, madres de La Paz ajustaron el bolsillo para enfrentar la crisis y alimentar a sus familias. APG.

Por este motivo, y a pesar de las circunstancias vividas, hoy se conmemora la fortaleza de las madres de Bolivia, que siguen demostrando ayer, hoy y siempre la voluntad de sacar adelante a sus familias ante todo pronóstico y manteniendo el lema de las Heroínas de la Coronilla en alto: "Nuestro Hogar es Sagrado". Con información de Educa Bolivia.

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