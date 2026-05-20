Bloqueos provocan escasez de flores a días del Día de la Madre

A una semana del Día de la Madre, comerciantes de flores en Santa Cruz expresaron su preocupación por la escasez de productos debido a los bloqueos en carreteras, situación que ya comenzó a impactar en los precios y podría encarecer aún más los arreglos florales en los próximos días.

Beatriz Gutiérrez, comerciante del sector, explicó que la mayor parte de las flores llega desde Cochabamba y La Paz, especialmente las rosas producidas en Quillacollo.

Sin embargo, afirmó que las movilizaciones están afectando el abastecimiento e incluso frenando la cosecha por temor de los productores a perder su mercadería.

“Las flores no están llegando como deberían llegar por los bloqueos”, señaló la comerciante, quien indicó que el panorama genera incertidumbre cuando se aproxima una de las fechas de mayor movimiento comercial para el rubro.

Según explicó, el precio de los paquetes de rosas ya registra un incremento. Antes se comercializaban entre Bs 30 y Bs 40, mientras que actualmente algunos paquetes alcanzan entre Bs 60 y Bs 70.

Advirtió además que, si el abastecimiento se realiza por vía aérea, el costo podría elevarse hasta Bs 100 o Bs 120 por paquete.

Los comerciantes temen que el incremento de costos termine repercutiendo directamente en el precio final de los ramos y arreglos florales, afectando tanto a los vendedores como a las familias que acostumbran celebrar el Día de la Madre con este tipo de obsequios.

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