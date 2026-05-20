Las movilizaciones sociales en el eje metropolitano volvieron a tornarse violentas y a vulnerar los derechos humanos y las garantías del personal de primera línea. El Colegio Médico de Cochabamba denunció y repudió públicamente la brutal agresión, hostigamiento y amenazas que sufrieron cinco trabajadores de salud la noche de este lunes en el municipio de Sacaba a manos de una turba de bloqueadores.

Las víctimas de este atentado —una médica, dos licenciadas en enfermería y dos médicos internos— pertenecen al personal del Centro de Salud de Tuscapujio. El ataque ocurrió aproximadamente a las 20:45, en momentos en que los profesionales médicos retornaban hacia sus domicilios tras cumplir con su jornada laboral.

Secuestro de celulares y persecución hasta un módulo policial

El presidente del Colegio Médico de Cochabamba, Rolando Iriarte, calificó el suceso como un "hecho vandálico" y detalló los momentos de terror que vivieron los profesionales cuando su vehículo fue interceptado en un punto de bloqueo.

"Los retienen unos dirigentes de la OTB que estaban bloqueando la zona, les obligan a bajar del vehículo y les amenazan; les dicen que iban a quemar el automóvil. Además, les secuestraron los teléfonos celulares a las cinco personas, dejando a la doctora completamente incomunicada", relató consternado el representante médico.

Ante los gritos, insultos y las inminentes amenazas de golpes físicos, un efectivo policial que se encontraba cerca logró intervenir oportunamente para rescatar al personal médico y resguardarlo dentro de un módulo policial de la zona. Sin embargo, la intolerancia de los movilizados fue tal que persiguieron a las víctimas y rodearon el recinto policial, esperando a que salieran. Por razones de seguridad, la policía mantuvo bajo resguardo a los civiles y, horas más tarde, tuvo que escoltarlos para sacarlos del lugar debido a que los mismos uniformados comenzaron a recibir amenazas por parte de la turba.

Ordenan el repliegue del personal médico por falta de garantías

Como respuesta inmediata ante la gravedad del ataque y la falta de seguridad jurídica y física para los profesionales, el Colegio Médico de Cochabamba instruyó el repliegue inmediato del personal de salud que se encuentra desempeñando funciones en las zonas de conflicto, una medida que afecta de forma directa al municipio de Sacaba y otras áreas vulnerables del sector metropolitano.

Asimismo, el doctor Iriarte confirmó que la institución departamental sentará una denuncia penal formal ante el Ministerio Público en contra de los dirigentes de la OTB y los bloqueadores que participaron en esta agresión cobarde. "No podemos permitir que nuestro personal trabaje en zonas de riesgo, expuesto a bloqueadores y a gente intransigente", concluyó de manera tajante.

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