Crean comisión de fiscales especializados que atenderán conflictos

El Ministerio Público de Bolivia dispuso la operación de fiscales de crisis y contingencia, destinada a atender de manera inmediata los hechos relacionados con los conflictos sociales y bloqueos en La Paz. La comisión se activará en situaciones de bloqueos prolongados, conflictos violentos, desastres naturales, crisis institucional, hechos con múltiples víctimas, ataques a servicios esenciales y alteraciones graves del orden público.

“Esta instancia atenderá casos de agresiones, daños a bienes del Estado, posibles fallecimientos y otros hechos derivados de las movilizaciones”, explicó el fiscal departamental Luis Carlos Torrez

Quiénes lo componen

La comisión trabajará coordinadamente con la Policía Boliviana, defensores y otras instituciones, con el objetivo de evitar la retardación de justicia, la pérdida de pruebas y proteger a víctimas y testigos durante los conflictos. El equipo estará conformado por fiscales especializados, médicos forenses, peritos y otros profesionales, según lo requiera cada situación.

“La finalidad es poder trabajar de manera inmediata con relación a hechos que se puedan suscitar, respetando siempre el derecho a la protesta, pero actuando frente a delitos y agresiones”, señaló Torrez.

La medida busca garantizar la eficiencia y transparencia en la investigación de incidentes ocurridos durante las movilizaciones y reforzar la protección de los ciudadanos ante situaciones de violencia y desorden en la ciudad de La Paz.

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