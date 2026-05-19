“Resistencia Ciudadana” marcha en contra de los bloqueos en La Paz

Este lunes por la noche, en el centro de La Paz, se registró una movilización de la denominada “Resistencia Ciudadana”, que comenzó en la Fuente del Prado y avanzó por calles como Mercado y Colón hacia la Vicepresidencia.

La marcha se rearticula debido a los efectos de los bloqueos que han afectado el abastecimiento de alimentos y combustibles, y busca brindar apoyo a los efectivos policiales que se encontraban rebasados en algunos sectores.

Los manifestantes, ciudadanos paceños, señalaron que su objetivo es evitar la violencia y garantizar el paso seguro de la población, apoyando a la Policía Boliviana para impedir agresiones y saqueos.

“Las resistencias están rearticulando porque ya estamos cansados de estos cercos de delincuentes que dejan sin comida a nuestras familias. Ya no vamos a permitir que estos delincuentes vengan a sonsacar o agredir a nuestra ciudadanía. Nos estamos rearticulando y vamos a salir en defensa de nuestra ciudadanía”, señalaron los manifestantes.

La movilización se desarrolló en un centro paceño con muy poca circulación de vehículos y personas, dado el desabastecimiento de gasolina y el cierre anticipado de comercios, oficinas y tiendas, que adoptaron modalidades de atención virtual.

La marcha avanzó de manera organizada y pacífica, con consignas como:

“No más bloqueos, paz para La Paz” manifestaban en la marcha

Se mantiene la coordinación con la policía para resguardar los puntos críticos de la ciudad.

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