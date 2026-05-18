Vuelve la circulación al centro paceño tras enfrentamientos

Este lunes, después de las protestas y enfrentamientos registrados en el centro paceño, la circulación vehicular y peatonal comienza a normalizarse, en las calles principales como el prado paceño y la calle Camacho.

En la calle Colombia, que conecta el casco viejo con el centro de la ciudad, se observó el paso gradual de vehículos hacia la avenida Arce, Sopocachi, Plaza San Francisco y hacia la conexión con la ciudad de El Alto. Pese a la reanudación del tránsito, varios ciudadanos aún se movilizan a pie por zonas afectadas.

Las autoridades municipales y de limpieza se encuentran desplegando personal para retirar escombros y basura, mientras la Policía mantiene presencia en puntos estratégicos para garantizar la seguridad y la normalización de la circulación en el centro paceño.

Transporte público

Tras varias horas de manifestación el transporte público del centro paceño hacía la zona sur y El Alto se va regularizando paulatinamente con el servicio de minibuses, trufis y taxis.

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