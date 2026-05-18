Bloqueos, enfrentamientos, incendio de vehículos y saqueos marcan la jornada violenta en La Paz

Este lunes, en el día 18 de los bloqueos que afectan a La Paz y El Alto, varios sectores sociales llegaron al centro paceño descendiendo desde la ciudad de El Alto para exigir la atención a sus demandas. Las movilizaciones han impedido la llegada de alimentos, combustibles y medicamentos, provocando que los hospitales se declaren en emergencia por la baja disponibilidad de oxígeno.

Las carreteras permanecen bloqueadas por los Ponchos Rojos, la Federación Tupac Katari y Bartolina Sisa, afectando gravemente la logística y la atención de servicios esenciales.

Prensa agredida

Durante la jornada también se registraron agresiones contra periodistas, quienes fueron gasificados y amenazados, impidiendo la cobertura normal de los hechos y afectando el derecho a la información. Periodistas que cumplían con su labor informativa fueron impedidos de trabajar por manifestantes que emplearon gases y otros métodos de hostigamiento.

Arrestados en la FELCC

El operativo policial derivó en un centenar de arrestos, entre hombres y mujeres, mientras las fuerzas del orden trataban de controlar la situación y restablecer la seguridad en las calles. Se aguarda el informe oficial.

Diálogo

A pesar de los incidentes, el Gobierno ratificó su llamado al diálogo y recordó que ha atendido demandas de varios sectores, incluyendo el magisterio urbano y rural, así como la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, buscando soluciones pacíficas y evitando confrontaciones mayores.

La jornada concluyó con un alto nivel de tensión y violencia, mientras las autoridades continúan evaluando medidas para garantizar la normalidad, el abastecimiento y la protección de los derechos fundamentales en La Paz y El Alto.

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