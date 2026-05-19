Violencia en La Paz: Marchistas incendiaron todo el material de un kiosko

Durante la jornada de manifestaciones en el centro de La Paz, varios comerciantes resultaron afectados por la violencia y los saqueos generados por los marchistas. Entre los casos más graves se encuentra el de la señora Adriana, quien vendía artículos de oficina frente al Tribunal Supremo de Justicia.

La comerciante había resguardado sus productos al interior del Tribunal Supremo de Justicia confiando en la protección de las autoridades, pero al regresar encontró que toda su inversión había sido destruida y quemada frente a sus ojos.

Pérdida de capital

La comerciante relató que confiaba en la policía y en el personal del Tribunal para proteger su mercancía, pero las turbas violentas incendiaron todo, incluyendo libros de arte y elementos de oficina, afectando gravemente su actividad económica.

Este incidente refleja el impacto de la violencia en la población civil, especialmente en pequeños comerciantes ajenos al conflicto, quienes sufren pérdidas materiales significativas.

“Yo le digo a la señorita policía: ‘Señorita, ¿me puedo guardar aquí?’ Me dice: ‘Sí, guárdate nomás’. Todo lo he metido confiando bien… Cuando volví, estaba toda mi inversión y mercancías quemadas frente a mis ojos. Mis libros de arte… ajena completamente al conflicto, resulté muy afectada.” relató la comerciante

La experiencia de la señora Adriana fue uno de los varios casos registrados en esta jornada, donde existió saqueos en el TSJ, además de centros comerciales en la calle Loayza.

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