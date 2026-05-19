Santa Cruz: cae el precio del pollo por bloqueos que no llegan a otros departamentos

La actual situación provocada por los bloqueos de carreteras en el país, ha generado una severa acumulación de productos de primera necesidad, impidiendo de forma crítica que los alimentos lleguen a las principales ciudades del occidente, como La Paz. Ante esta imposibilidad de enviar la producción al interior, los centros de abastecimiento de Santa Cruz registran una inusual sobreoferta que ha impactado de manera directa e inmediata en el bolsillo de los consumidores locales.

En el Mercado Abasto, el precio de la carne de pollo ha descendido notablemente hasta situarse en los 16 bolivianos por kilo, un alivio económico que ya perciben los ciudadanos en sus compras diarias. Esta tendencia a la baja fue confirmada por una compradora, quien afirmó con optimismo que “ha bajado un poco el kilo de pollo”.

Sobreoferta en los puestos y el factor climático

“Hay bastante pollo porque no hay salida al interior; las patas están a Bs. 15, pechuga a Bs. 26 el churiqui a Bs. 19”, detalló un comerciante del lugar, detallando además que el hígado cotiza a Bs. 35 y la lengua de panza a Bs. 30. A este complejo panorama comercial se ha sumado un frente frío persistente en la región, un factor climático adverso que ha obligado a varios de los vendedores a cerrar sus puestos de venta mucho más temprano de lo habitual.

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