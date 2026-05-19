Continúa el bloqueo en el cruce a Vacas, que aísla la ruta antigua al Oriente y a Sucre

El departamento de Cochabamba se encuentra bajo un severo cerco debido a las movilizaciones sociales. Uno de los puntos de conflicto más críticos se mantiene inalterable en el cruce a Vacas, en la región del Valle Alto, donde comunarios de ese municipio sostienen una medida de presión que mantiene completamente suspendidas las salidas vehiculares por esa zona.

Este bloqueo resulta estratégico y de gran impacto para el transporte interdepartamental, ya que el sector es una de las rutas principales que conecta a Cochabamba con el oriente del país a través de la carretera antigua, además de ser la vía de enlace hacia el departamento de Chuquisaca (Sucre). A la fecha, la ruta se encuentra totalmente intransitable, afectando tanto al transporte pesado como a los vehículos livianos.

De acuerdo con los reportes oficiales, la medida de presión no se limita a un solo corte vial. Existen al menos tres puntos específicos de bloqueo en el municipio de Vacas, donde los manifestantes han cubierto la capa asfáltica con grandes rocas, escombros y vegetación para asegurar el cierre total de la carretera.

Reporte oficial y repliegue policial

El comandante regional del Valle Bajo, Juan Carlos Cossio, confirmó que la extrema medida se instaló desde la jornada de ayer domingo y lamentó los perjuicios ocasionados. La autoridad policial detalló las condiciones del terreno basándose en los informes de monitoreo.

"Hemos visto unos videos que han mandado los policías. Tenemos alfombras de piedra, tenemos ramas, tenemos troncos. Es por eso que estamos manteniendo la discreción de no acercarnos a ese lugar hasta que la superioridad ordene lo contrario", explicó Cossio, justificando la actual ausencia de contingentes policiales en la zona para evitar posibles confrontaciones directas.

El jefe policial instó a la población a través de los medios de comunicación a abstenerse de viajar o transitar por este sector para evitar quedar varados en la carretera.

Cochabamba amanece cercada por 11 puntos de bloqueo

El conflicto en Vacas es parte de un escenario de movilización generalizada en la región. Las autoridades viales informaron que el departamento registra al menos 11 puntos de bloqueo activos. Entre las zonas críticas que la ciudadanía debe tomar en cuenta para resguardar su seguridad se encuentran:

Ruta al Oriente (Carretera Nueva y Antigua): Huayllani, Aguirre, Colomi, Tiraque, Pocona y el Cruce de Vacas.

Región del Trópico: Diversos puntos bloqueados en el Trópico y el municipio de Entre Ríos.

Las salidas desde las terminales de buses hacia el oriente y el sur del país permanecen condicionadas o suspendidas debido a la falta de garantías en las carreteras cochabambinas.

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