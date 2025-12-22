Cochabamba registra seis bloqueos internos; rutas interdepartamentales siguen habilitadas

Al menos seis puntos de bloqueo se registran al interior del departamento de Cochabamba, informó el comandante departamental de la Policía, coronel Alejandro Basto, quien aclaró que las vías interdepartamentales se encuentran expeditas.

La autoridad policial explicó que los bloqueos son protagonizados por grupos reducidos de personas y que efectivos policiales ya se encuentran en los puntos conflictivos realizando tareas de mantenimiento del orden público.

“Se están registrando seis puntos de bloqueo en diferentes sectores, con aproximadamente 50 personas en cada lugar. En todos esos puntos está presente la Policía. Estamos realizando el mantenimiento del orden público conforme a las instrucciones del Comando General. Las vías interdepartamentales están expeditas; los bloqueos son al interior del departamento”, señaló Basto.

El jefe policial remarcó que, hasta el momento, las medidas son pacíficas y que no existe una orden de intervención, siempre y cuando no se registren hechos de violencia.

“Mientras la actitud del bloqueo sea pacífica, nosotros también mantendremos el orden público de manera pacífica. Recomendamos a las personas no generar desorden, alteraciones ni agresiones. Vamos a cumplir nuestro trabajo como corresponde”, agregó.

La Policía continúa en estado de alerta y monitoreo permanente, mientras se evalúa la evolución de las medidas de presión en distintos puntos del departamento.

Mira la programación en Red Uno Play