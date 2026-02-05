¡Atención! Estos son los puntos de bloqueo en Santa Cruz por protestas por la calidad de la gasolina

Los mototaxistas cumplen este jueves su segundo día de bloqueos en distintos puntos estratégicos del departamento de Santa Cruz, en protesta por la presunta mala calidad de la gasolina, que según denuncian ha provocado daños mecánicos en sus vehículos y fuertes pérdidas económicas.

La medida de presión afecta seriamente la circulación vehicular entre la capital cruceña y varios municipios.

Desde primeras horas de la mañana, el kilómetro 13 de la doble vía a La Guardia permanece completamente cerrado. También está interrumpido el tránsito en el tramo que conecta la doble vía La Guardia con el tercer anillo externo, donde cientos de mototaxistas bloquean el paso en ambos sentidos.

Protestas por gasolina generan bloqueos en varios puntos de Santa Cruz. FOTO: Walter Chama/Dron Red Uno.

En la zona este de la capital cruceña, se reportan bloqueos en el Octavo Anillo, zona Virgen de Cotoca, mientras que situaciones similares se registran en el Sexto Anillo Virgen de Luján y en la Pampa de la Isla.

La protesta también se extiende a la carretera que une Santa Cruz con Cotoca, además de accesos importantes hacia municipios como Colpa Bélgica, Warnes, Montero, Portachuelo y Yapacaní, lo que complica la movilidad de vehículos particulares y del transporte interprovincial.

Bloqueos también en El Torno

A estas medidas se sumaron mototaxistas del municipio de El Torno, quienes instalaron bloqueos en tramos clave como parte de la presión al Gobierno para exigir respuestas concretas sobre la calidad del combustible.

Protestas por gasolina generan bloqueos en varios puntos de Santa Cruz. FOTO: NTV/RED UNO.

La protesta en esa región se concentra principalmente en las zonas de Limoncito y Santa Martha, donde desde tempranas horas se registran dificultades en la circulación vehicular, afectando el tránsito local y a quienes se desplazan entre comunidades cercanas.

Más de mil motos afectadas, según dirigentes

Los manifestantes sostienen que la gasolina distribuida en las últimas semanas ha causado daños en más de mil motocicletas, lo que ha generado una reacción contundente del sector.

Protestas por gasolina generan bloqueos en varios puntos de Santa Cruz. FOTO: NTV/RED UNO.

Waldo Tufiño, dirigente de la Asociación 15 de Marzo, señaló que la movilización se debe a la falta de respuestas efectivas tras reuniones con representantes de la Autoridad de Hidrocarburos (ANH) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

“Más de mil motos se han visto afectadas por el tema del combustible, esa es la molestia que nos ha llevado a tomar estas medidas. Hemos solicitado que la única autoridad que puede resolver esto es el ministro de Hidrocarburos”, afirmó Tufiño en contacto con medios de comunicación.

Protestas por gasolina generan bloqueos en varios puntos de Santa Cruz. FOTO: NTV/RED UNO.

El sector exige la presencia de autoridades nacionales en los puntos de bloqueo, soluciones inmediatas sobre la calidad del combustible y un resarcimiento económico por los daños sufridos. Además, las asociaciones y federaciones de mototaxistas anunciaron que se encuentran en reuniones para definir nuevas medidas de presión en caso de no obtener respuestas concretas.

Por su parte, el Gobierno informó esta semana que las deficiencias detectadas en la calidad de algunos combustibles se deberían a residuos acumulados y procesos inadecuados de la administración anterior, y no a la gasolina que actualmente se importa y distribuye en el país. Sin embargo, esta explicación no ha logrado calmar el malestar de los movilizados, que mantienen y ahora amplían sus medidas de presión.

Mira la programación en Red Uno Play