“Le apuntaron con un arma”: sujetos en moto intentaron secuestrar a una menor en la zona de la Pampa de la Isla

Momentos de tensión y alarma se vivieron en el barrio Bicentenario, zona de la Pampa de la Isla en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, luego de que dos sujetos a bordo de una motocicleta intentaran secuestrar a una niña menor de 7 años cuando se encontraba junto a su madre en la vía pública.

De acuerdo con testimonios de vecinos, los presuntos delincuentes se movilizaban en una motocicleta de color negro. En un momento, habrían intentado arrebatar a la menor de los brazos de su madre, quien opuso resistencia y comenzó a gritar pidiendo auxilio.

“Se la quisieron alzar a la niña, le apuntaron con arma a la señora”, se escucha decir a un hombre que grabó un video tras el hecho, material que circula entre vecinos como alerta.

Otro testigo relató que los gritos de la madre alertaron a las personas de la zona, quienes salieron en defensa de la mujer y la menor.

“No la pudieron subir a la moto a la niña y eso que la han tironeado harto. La madre gritó y salimos al auxilio, y los de la moto soltaron a la niña y se fueron, no los pudimos alcanzar”, señaló un vecino.

Boris, otro habitante del barrio, indicó que la situación no sería un hecho aislado.

“El día de hoy casi secuestran de los brazos de su madre a una niña menor de 7 años. Debido a la resistencia de la madre se ha frustrado, y no se ha cometido ese secuestro. No es la primera vez, ya más de tres veces se ha suscitado. Las juntas vecinales no han tenido éxito en sus denuncias presentadas”, manifestó.

Tras la intervención vecinal, los sospechosos huyeron con rumbo desconocido. Hasta el momento no se ha informado sobre personas aprehendidas, mientras vecinos piden mayor patrullaje policial y atención urgente de las autoridades ante el temor de que se repitan este tipo de hechos.

