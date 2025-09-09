Tres personas detenidas por intento de secuestro de una menor en San Carlos

La población del barrio Bolívar, en Santa Fe, municipio de San Carlos en Santa Cruz, reaccionó con violencia tras un intento de secuestro registrado el domingo 7 de septiembre. De acuerdo a la denuncia, tres personas —dos mujeres y un hombre— habrían intentado privar de su libertad a una menor de 10 años, fue una joven que impidió el hecho al pedir auxilio.

La acción de los vecinos impidió el delito, pero los acusados no salieron ilesos, la turba enfurecida los golpeó en plena vía pública, generando daños materiales incluso a un vehículo e infraestructura policial. Uno de los detenidos tuvo que ser internado en el hospital de segundo nivel de Yapacaní debido a las lesiones.

El coronel Efraín Gutiérrez Moscoso, Comandante de la Provincia Ichilo, informó que los tres acusados fueron aprehendidos y se encuentran a la espera de la audiencia de medidas cautelares. “Se trata de un delito de privación del derecho a la libertad en grado de tentativa. Las investigaciones prosiguen para esclarecer todos los detalles del hecho”, explicó.

La intervención de los vecinos, aunque violenta, permitió que las víctimas salieran ilesas y que la policía asegurara a los sospechosos antes de que huyeran del lugar.

