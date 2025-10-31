¡Brillante tributo! Cara Delevingne arrasa en Halloween con un impactante disfraz inspirado en David Bowie

La supermodelo y actriz Cara Delevingne ha dado el golpe de efecto en la temporada de Halloween de este año, confirmando su fanatismo por el icónico músico británico David Bowie con un disfraz que ha dejado en shock a sus seguidores en redes sociales.

En la época donde las celebridades compiten por la mayor creatividad, Delevingne optó por rendir un vibrante homenaje a una de las figuras más influyentes de la música y la moda, informa El Heraldo de México.

El Look que Conquistó a Halloween

El disfraz elegido por Cara Delevingne recrea a la perfección la estética glam rock que hizo famoso a David Bowie, destacando por la precisión en cada detalle:

Vestuario : La modelo usó pantalones ajustados azules, combinados con una camiseta sin mangas con llamativos detalles brillantes y un diseño en color rojo.

Accesorios: Complementó el atuendo con unas botas altas y una peluca con el distintivo corte de cabello que caracterizó al músico británico.

Maquillaje icónico: El elemento central fue el maquillaje, que incluyó la base blanca en el rostro, un toque de color rosa alrededor de los ojos y las icónicas líneas azul y roja que simulan el rayo.

El resultado es un look preciso y elaborado que demuestra la pasión de Delevingne por la temporada y por el legado de Bowie, cuya música fusionó géneros como rock, pop, soul y electrónica, dejando una huella imborrable.

Cara Delevingne sorprende con impactante disfraz de David Bowie para Halloween. Foto: IG @caradelevingne

Una fanática de la transformación

Cara Delevingne es conocida en Hollywood por tomarse Halloween muy en serio, sorprendiendo año tras año con disfraces elaborados que van desde lo divertido hasta lo atrevido. Entre sus elecciones anteriores destacan:

Un audaz disfraz de monja que fusionó el concepto religioso con lencería de encaje, añadiendo su toque personal.

Un cosplay grupal de Mario Bros junto a sus amigos.

Con su brillante tributo a David Bowie, la modelo se suma a la tendencia de rescatar figuras de la cultura pop que marcaron época, demostrando una vez más que Halloween es la fecha ideal para la transformación y la creatividad sin límites.

