Colombianos y bolivianos vinculados a préstamos ilegales 'gota a gota' irán ante un juez

Doce personas, entre ellas nueve ciudadanos colombianos y tres bolivianos, serán puestas ante un juez cautelar en las próximas horas, tras ser aprehendidas durante un operativo policial ejecutado en la Villa Primero de Mayo, en la ciudad de Santa Cruz.

Los implicados son investigados por el presunto delito de tráfico de sustancias controladas y por su vinculación con el cobro de préstamos ilegales conocidos como 'gota a gota'.

Durante la intervención, efectivos policiales encontraron una bolsa con olor y características similares a la marihuana. Personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) realizó la prueba de campo correspondiente, la cual dio positivo para esta sustancia controlada.

El comandante departamental de la Policía, coronel David Gómez, informó que además de la droga se secuestraron varios objetos que serían utilizados para actividades ilícitas.

“En el operativo se logró encontrar sustancias controladas, además de tarjetas de cobro vinculadas al préstamo ilegal denominado gota a gota, máscaras para cubrir el rostro, cascos, pasamontañas y un arma de juguete con apariencia de fusil”, señaló la autoridad policial.

Todos los aprehendidos fueron trasladados a dependencias policiales, donde permanecen a la espera de su audiencia de medidas cautelares.

La Policía anunció que las investigaciones continuarán para determinar si existen más personas involucradas y si este grupo estaría vinculado a otros hechos delictivos registrados en la capital cruceña.

Mira la programación en Red Uno Play