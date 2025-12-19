Rechazan apelación y se mantiene la detención preventiva de Luis Arce por el caso Fondo Indígena

Este jueves se desarrolló la audiencia de apelación dentro del proceso relacionado con el caso del Fondo Indígena. El juez cuarto de Instrucción en lo Penal resolvió rechazar el recurso y ratificó la detención preventiva del exmandatario.

La autoridad judicial señaló que la defensa no logró desvirtuar los riesgos procesales existentes, entre ellos el peligro de fuga y la obstaculización de la investigación.

“El Tribunal ha establecido que no existió una fundamentación suficiente por parte de la defensa que permita demostrar que la resolución inicial no hubiera considerado correctamente los riesgos procesales, tanto de fuga como de obstaculización”, explicó el abogado Eduardo León.

El jurista recordó además que el daño económico investigado en este caso es de magnitud millonaria y afirmó que este aspecto fue nuevamente corroborado durante la audiencia de apelación.

“Se ha demostrado un grave daño económico al Estado, producto de acuerdos que derivaron en la transferencia de aproximadamente 4.000 millones de bolivianos entre proyectos, cuentas particulares y pagos directos vinculados al Fondo Indígena”, sostuvo León.

La parte denunciante informó que aguarda la citación a declarar de los demás implicados en el presunto desfalco del Fondo Indígena, con el fin de continuar con el avance del proceso judicial.

