¿Hasta cuánto subirá la temperatura? Conozca el pronóstico para este jueves

El calor comienza a sentirse con mayor intensidad en la capital cruceña. De acuerdo con el pronóstico meteorológico, este jueves 18 de diciembre se registrará un ascenso gradual de las temperaturas, acompañado de vientos del norte y una elevada humedad ambiental.

El agrometeorólogo Luis Alberto Alpire informó que para esta jornada se prevé una temperatura mínima de 19 °C y una máxima de 31 °C en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

“Se consolidan los vientos del norte, inclusive con ráfagas de hasta 30 kilómetros por hora. Se empieza a sentir el calor en la capital cruceña”, señaló el especialista, conocido también como el Señor del Clima.

Alpire agregó que desde este jueves comenzará un incremento progresivo de las temperaturas, alcanzando su punto más alto el viernes.

En las provincias, el calor será aún más intenso. En Andrés Ibáñez y el Norte Integrado se esperan temperaturas máximas de hasta 33 °C, mientras que en los valles cruceños se llegará a los 30 °C. La región de la Cordillera registrará hasta 35 °C y la Chiquitania alcanzará los 36 °C.

La humedad presente en el ambiente provocará una sensación térmica superior a la temperatura real, con al menos cinco grados adicionales, lo que podría generar una percepción de calor extremo, especialmente durante las horas de la tarde.

Para el resto de la semana, Alpire detalló que en Andrés Ibáñez y el Norte Integrado las temperaturas oscilarán entre 18 °C y 33 °C, con vientos del norte que podrían alcanzar ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora al inicio y al final del fin de semana. Además, se prevén precipitaciones moderadas a fuertes durante el fin de semana.

En los Valles cruceños, las mínimas descenderán hasta los 10 °C y las máximas llegarán a 30 °C, con vientos intensos y lluvias similares. La Cordillera tendrá mínimas de 14 °C y máximas de 35 °C, con ráfagas superiores a 50 kilómetros por hora, principalmente en Cabezas y Charagua.

