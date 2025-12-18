Transporte Público anuncia ampliado este jueves tras fin de la subvención

Tras el decreto que elimina la subvención a los combustibles, los transportistas en Santa Cruz anunciaron que se reunirán este jueves a las 9:00 en la federación del transporte para analizar y definir medidas frente al reciente aumento en los precios, que afecta directamente al sector.

Segundo Ricaldi, dirigente del transporte público, indicó que los nuevos precios representan un “shock” para los conductores y advirtió que el impacto se trasladaría a los pasajeros si se incrementa el pasaje.

“Debieron hacer subir paulatinamente, considerando al transporte público, porque los más castigados serán los vecinos de los barrios alejados que no tienen recursos”, señaló.

Sobre el posible ajuste del pasaje, Ricaldi señaló que podría situarse entre 5 y 6 bolivianos, pero aclaró que aún no tienen la cifra oficial y que será definida en la reunión de este jueves.

“No tenemos la voz oficial de cuánto será el pasaje, por eso nos vamos a juntar todos los sindicatos y ahí vamos a definir qué medidas vamos a tomar. Estamos rechazando este incremento del combustible, y no queremos castigar a la población”, añadió.

Ricaldi advirtió además que “no vamos a trabajar, nadie quiere salir a trabajar” si se mantiene este incremento, enfatizando que el sector no está dispuesto a trasladar todo el impacto a los pasajeros.

El dirigente destacó que, aunque el gobierno ha incrementado el salario mínimo, esto no resolverá los problemas que generará el aumento de los combustibles. “Esto va a tener un impacto negativo tanto para nosotros como para la población. No estamos de acuerdo en que suba el combustible”, concluyó.

