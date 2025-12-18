TEMAS DE HOY:
Equipos de rescate hallan el cuerpo de un menor tras la riada en El Torno

El cuerpo fue rescatado y trasladado a la morgue de El Torno para la autopsia de ley, mientras continúan las labores de búsqueda.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

17/12/2025 21:13

Santa Cruz, Bolivia

Las víctimas por la riada en el municipio de El Torno continúan en aumento. La tarde de este miércoles, efectivos de las Fuerzas Armadas lograron rescatar el cuerpo sin vida de una persona, el cual fue trasladado vía aérea hasta el estadio del municipio.

De acuerdo con la información brindada por el comandante de la Policía Rural y Fronteriza, Efraín Gutiérrez, se trata aparentemente de un menor de edad, cuyo cuerpo fue encontrado luego de casi cinco días de intensas labores de búsqueda.

El comandante explicó que el cuerpo será trasladado a la morgue habilitada en el hospital de El Torno, donde se realizará la autopsia de ley y el correspondiente certificado de óbito, con el objetivo de establecer oficialmente la identidad de la víctima.

Gutiérrez señaló además que los operativos de búsqueda continúan en distintos sectores, principalmente en el municipio de Warnes, donde se concentra el mayor esfuerzo debido a que la fuerza del agua y la palizada habrían arrastrado varios cuerpos hasta esa zona.

El cuerpo rescatado fue transportado en un helicóptero de la Fuerza Aérea Boliviana y será entregado a personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para los procedimientos correspondientes.

Las autoridades mantienen activos los trabajos de rastreo, mientras familiares de personas desaparecidas esperan respuestas en medio del dolor y la incertidumbre.

