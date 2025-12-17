¡Impactante! Antes y después en imágenes: la riada que convirtió verdes paisajes en desolación

Impactantes imágenes difundidas en redes sociales muestran la magnitud de la riada que afectó al municipio de El Torno, en Santa Cruz, y evidencian la fuerza destructiva de la naturaleza.

Fotografías tomadas el 10 de diciembre muestran un paisaje idílico: el río Espejo y la quebrada León, que confluyen cerca de Cenvicruz, rodeados de frondosa vegetación. Todo parecía tranquilo y verde, un cuadro casi agradable que contrastaría drásticamente con los días posteriores.

Sin embargo, apenas cinco días después, el 15 de diciembre, la situación cambió radicalmente. La riada provocada por el desborde del río Espejo y la quebrada León transformó el paisaje: lo que antes era verde, ahora es una mancha café, un testimonio del lodo y los escombros que arrasaron con casas, bosques y comunidades. Cenvicruz, el centro de reclusión de menores, quedó completamente consumido por el agua.

El desborde del río pasó de una banda de 30 metros a un ancho de 300 metros, demostrando la impresionante fuerza de la corriente que arrastró palizadas, viviendas y, lamentablemente, a muchas personas que hoy siguen desaparecidas.

La tragedia no se limita a El Torno. El desbordamiento del río Piraí ha cobrado la vida de más de una veintena de personas en distintos municipios cruceños, dejando un saldo de destrucción y dolor que la comunidad lucha por asimilar.

