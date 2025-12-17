Encuentran otro cuerpo sin vida entre Warnes y Montero tras riada

Las autoridades informaron este miércoles sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida en la comunidad de Tierras Calientes, tras la fuerte riada que afectó la zona. Policías y grupos de rescate voluntarios ingresaron al área para recuperar al hombre que, según informes preliminares, fue arrastrado por el río.

“Nos encontramos en la búsqueda de una persona que ha sido arrastrada por el río. En ese sentido hemos pedido apoyo a rescatistas voluntarios para localizar y levantar el cuerpo”, indicó el coronel René Vargas, director de la Felcc de Warnes.

El director de la Felcc de Warnes señaló que el acceso al lugar es complicado debido al lodo acumulado, lo que dificultó las labores de rescate.

“Estamos en la comunidad Tierras Calientes, casi al borde del río. Todavía no está identificado, queremos hacer el levantamiento legal del cadáver e iniciar el proceso de identificación”, señaló.

Esta nueva víctima se suma a las pérdidas humanas ocasionadas por la riada, que ha dejado daños materiales considerables en la región.

