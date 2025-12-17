Subteniente procesado por muertes de Cotapachi se defenderá en libertad

Después de una audiencia virtual de más de cuatro horas, la justicia determinó que el Subteniente Joaquín Castellón pueda defenderse en libertad en el proceso que se le sigue por la muerte de comunarios durante el conflicto en Cotapachi.

Entre las medidas establecidas, Castellón deberá:

Presentarse ante el Ministerio de Gobierno dos veces por semana.

No concurrir al lugar de los hechos.

No acercarse al domicilio de los testigos.

No salir del país.

No portar armas de fuego.

La defensa del subteniente valoró la determinación judicial y anunció que continuará con la presentación de descargos dentro del proceso de investigación.

El pasado fin de semana, dos personas perdieron la vida tras un enfrentamiento durante el bloqueo del botadero de Cotapachi. Castellón admitió haber hecho uso de su arma de fuego y fue aprehendido y procesado.

Diversas instituciones y camaradas del oficial expresaron su apoyo tras la decisión judicial.

