¡En vivo! Superior PSG ante Flamengo en la final (0-0)

Sudamericanos y europeos se miden en la final de la Copa Intercontinental.

Martin Suarez Vargas

17/12/2025 13:16

Foto: Internet.
Doha, Catar.

Sigue aquí el minuto a minuto: 

12'PT| Es todo del PSG quien domina el partido en territorio del Flamengo.

El VAR anula el gol del PSG.

9'PT| Hay gol del PSG pero el VAR está revisando.

Presión alta del PSG ante Flamengo, los Sudamericanos saben cómo salir del enredo.

En marcha la final de la Copa Intercontinental entre Flamengo y PSG.

Todo listo en cualquier momento arranca el compromiso.

Los jugadores del PSG y el Flamengo saltan al campo de juego.

