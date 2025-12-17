TEMAS DE HOY:
Triple crimen en Abapó Ivirgarzama

Deportes

Dembelé ganó el The Best con 50 puntos por 39 de Lamine Yamal y 35 de Mbappé

Ousmane Dembelé se impuso con claridad en la votación del The Best de la FIFA, superando a Lamine Yamal y Kylian Mbappé, mientras que en la rama femenina Aitana Bonmatí volvió a confirmar su dominio al liderar el podio español.

EFE

17/12/2025 7:20

De izquierda a derecha: Ousmane Dembélé, Lamine Yamal y Kylian Mbappé. Foto: Redes sociales.
Europa.

El internacional francés Ousmane Dembelé, delantero del París Saint-Germain, se proclamó ganador del premio The Best con 50 puntos, 11 más que el español Lamine Yamal, del Barcelona, y 15 de margen sobre su compatriota del Real Madrid Kylian Mbappé.

Tras el trío de cabeza acabaron el marroquí Achraf Hakimi (31), el brasileño Raphinha (29), el egipcio Mohamed Salah (24), el portugués Vitinha (22), el inglés Harry Kane (14), el también luso Nuno Mendes (13), el español Pedri (12) y otro inglés, Cole Palmer (7).

En el apartado femenino se impuso la española Aitana Bonmatí con 52 puntos y acabó por delante de sus compatriotas Mariona Caldentey (40) y Alexia Putellas (33). EFE
 

