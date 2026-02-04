¡Impactantes imágenes! Así fue la explosión en una refinería de Rusia

El siniestro ocurrió en instalaciones industriales dedicadas al procesamiento de combustibles. Varios testigos del hecho grabaron videos de la fuerte explosión a varios kilómetros de distancia.
04/02/2026 12:07
Un incendio acompañado de una explosión se registró en una refinería ubicada en el Óblast de Tambov, en Rusia, generando alarma entre los trabajadores y la población de la zona.
El siniestro ocurrió en instalaciones industriales dedicadas al procesamiento de combustibles. Varios testigos del hecho grabaron videos de la fuerte explosión a varios kilómetros de distancia.
En imágenes se observa una densa columna de humo que se elevó sobre la zona, lo que obligó a activar los protocolos de seguridad y evacuación preventiva en sectores cercanos.
Equipos de personal especializado en emergencias industriales acudieron al lugar para controlar el fuego y evitar que las llamas se propaguen a otras áreas de la refinería. Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial sobre víctimas fatales.
