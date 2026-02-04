TEMAS DE HOY:
Internacional

¡Impactantes imágenes! Así fue la explosión en una refinería de Rusia

El siniestro ocurrió en instalaciones industriales dedicadas al procesamiento de combustibles. Varios testigos del hecho grabaron videos de la  fuerte explosión a varios kilómetros de distancia.

Cristina Cotari

04/02/2026 12:07

Captura del video de la explosión
Rusia

Un incendio acompañado de una explosión se registró en una refinería ubicada en el Óblast de Tambov, en Rusia, generando alarma entre los trabajadores y la población de la zona.

El siniestro ocurrió en instalaciones industriales dedicadas al procesamiento de combustibles. Varios testigos del hecho grabaron videos de la  fuerte explosión a varios kilómetros de distancia.

 

En imágenes se observa una densa columna de humo que se elevó sobre la zona, lo que obligó a activar los protocolos de seguridad y evacuación preventiva en sectores cercanos.

Equipos de  personal especializado en emergencias industriales acudieron al lugar para controlar el fuego y evitar que las llamas se propaguen a otras áreas de la refinería.  Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial sobre víctimas fatales.

